Alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

İddiaya göre, birlikte alkol alan 4 kişi, şehir merkezine yaya olarak yürüdükleri sırada küfür nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Ümit Ö. cebinden çıkardığı bıçakla Fatih B.'yi sırtından yaraladı. R.E. ve A.Ö. ise, arkadaşını bıçaklayan Ümit Ö.'yü sopa ile darbetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. R.Ö. ve A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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