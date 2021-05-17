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Gündem
Yasin DALKILIÇ/DHA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 19:13 | Son Güncelleme:

Alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Kayseri'de, alkol alan arkadaşlar arasında küfür nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi de sopa ile yaralandı.

İddiaya göre, birlikte alkol alan 4 kişi, şehir merkezine yaya olarak yürüdükleri sırada küfür nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Ümit Ö. cebinden çıkardığı bıçakla Fatih B.'yi sırtından yaraladı. R.E. ve A.Ö. ise, arkadaşını bıçaklayan Ümit Ö.'yü sopa ile darbetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. R.Ö. ve A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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