Alkışlarla teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Twitter’dan “Ne kadar alkışlasak azdır” diyerek balkonlardan sağlık çalışanlarını alkışlama çağrısı yaptı. Sosyal medyadan da büyük destek gören çağrının ardından saat 21.00’da ülkenin dört bir yanında evlerinde olan vatandaşlar, camlarına, balkonlarına çıkarak virüsle mücadelede gösterdikleri çaba için sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de bazı vatandaşlar alkışın yanı sıra ev ve iş yerlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.

DOKTORLARI DUYGULANDIRDI

Diyarbakır’da araçlarıyla yoldan geçen sürücüler korna çaldı. Sağlık çalışanları gibi hayatlarını riske atarak çalışan itfaiyeciler de birçok kentte acil servis önünde sağlık çalışanlarını alkışladı. Doktorlar ise sosyal medyada alkışlarla büyük moral bulduklarını söyleyerek teşekkür mesajları paylaştı. Bakan Koca “Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Üst üste 3 gün alkışlayalım” dedi.