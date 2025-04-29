Alkışlar Notre Dame de Sion öğrencilerine: Sahne onların zafer hepimizin

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İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi dans topluluğu öğrencileri, sanatın birleştirici gücünü uluslararası arenaya taşıdı. 80 kişilik öğrenci kafilesi İtalya’da bu yıl 5’inci defa 26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ‘Stelle di Roma’ Uluslararası Folklor, Dans ve Müzik Yarışması ve Festivali’nde Grand Prix ödülünü kazandı. Avrupa Folklör Festivalleri Birliği (European Association of Folklore Festivals -EAFF) çatısı altında düzenlenen festival, kıtalararası platformda prestiji ile öne çıkıyor.

YILLAR SÜREN EMEĞİN MEYVESİ

Notre Dame de Sion’da oluşturulan dans topluluğunun 2019 yılında Prag’da 16 öğrenciyle başlayan yolculuğu, kısa sürede Avrupa’nın prestijli sahnelerine uzandı. 2023 yılında Viyana’da en iyi grup performansı ödülünü alan topluluk, geçtiğimiz yıl da İspanya’dan ikincilikle döndü. Bu yıl ise Roma’da okulun halk dansları Karadeniz ekibi Sion Fire, Üsküp dansları ekibi Scent of Anatolia ve modern dans ekibi Sion Dance Girls ile farklı ülkelerden 38 grup ile yarıştı. Dün sona eren yarışmada Sion Fire folklör alanında birinci olarak Grand Prix ödülünü kazandı. 3 farklı kategoride yarışan okul orkestrası ise yarışmadan ikincilik ödülleriyle ayrıldı.

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Okulun dans kulübü ve beden eğitimi öğretmeni Semra Duman, Roma’daki yarışmaya Eylül ayından itibaren yoğun bir tempoyla hazırlandıklarını belirterek “Öğrenciler, haftada birkaç gün okul çıkışında fedakârca çalışarak hem folklor hem modern dans alanında hazırlandı. Lise hazırlıktan 11’inci sınıfa kadar farklı yaşlardan oluşan bir ekibiz” dedi.

‘BİZİM FARKLI BİR HAVAMIZ VAR’

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Beden eğitimi öğretmeni Hüsnü Peker ise sürecin yalnızca bir yarışmadan ibaret olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Özellikle Orta Avrupa ülkeleri folklör ve modern dansta, Rus kültüründeki ülkeler bale ve modern dansta, Litvanya ise mesela halk danslarında çok etkili. Ama bizim daha farklı bir havamız var. Sion Fire horonda, Scent of Anatolia ise balkan tarzında bir dans sahneledi. Dolayısıyla ekiplerimizin birbirini tekrar etmemesine dikkat ediyoruz. Sion Fire sahneye çıktığında enerjisi çok yüksekti ve coşkuluydu. Ödül alması bizim için sürpriz olmadı.”

‘GURUR VERİCİ’

Fransız okulu olsalar da Türk kültürünü çok önemsediklerini belirten Notre Dame de Sion Lisesi Müdür Yardımcısı Gökçe Bilici, “Önümüzdeki yıl için yeni rotalar ve festivaller planlıyoruz. Amaç sadece ödül kazanmak değil; gençlere sanatla, kültürle ve disiplinle dünyayı tanıtmak. Bu tür organizasyonların öğrencilere kattığı değerler çok fazla. Akademik başarı kadar, onların kendi farklı yönlerini keşfetmesi de bizim için önemli. 80 öğrenciyi yurtdışına götürmek, tarihi şehirleri gezdirmek ve sahnede heyecanlarına tanık olmak büyük emek gerektiriyor ama bir o kadar da gurur verici” dedi

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MÜZİKTE ÜÇ AYRI İKİNCİLİK

Notre Dame de Sion bu yıl festivale müzik alanında da güçlü bir katılım sağladı. Müzik öğretmeni Ela Alpman, öğrencilerin kurduğu 3 farklı bağımsız grubun Türkçe rockcoverlarıyla sahne aldığını belirtti. Mor ve Ötesi, Fatma Turgut gibi sanatçıların parçalarını yorumlayan genç müzisyenler, üç grup halinde ikincilik kazandı. Alpman, “Enstrümanlarını yurtdışına ilk kez taşıdılar ama sahnede profesyonel gibiydiler. Bu deneyim, onların özgüvenine büyük katkı sağladı. Bazı öğrenciler hem dans hem müzikte yarışarak çifte başarıya imza attı” dedi.