Alkışlar Kübalı doktorlara

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Depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye yönelik yardım ve kurtarma ekipleri geldi. Küba’dan da 32 kişiden oluşan bir hekim ekibi 12 Şubat’ta Kahramanmaraş’a ulaştı. Kübalı doktorların bir bölümü Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde, bir bölümü Elbistan Büyükyapalak Mahallesi’ndeki aile sağlık merkezinde bir kısmı da Yörük Selim Ek Hizmet Binası’nda, depremzedelerin tedavisinde görev aldı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından Kübalı doktorlar önceki gün akşam saatlerinde Kahramanmaraş’tan ayrıldı. Kübalı doktorlar meslektaşları tarafından Necip Fazlı Şehir Hastanesi’nde uğurlandı. Hürriyet ekibinin tanıklık ettiği uğurlama sırasında, Kübalı doktorlar, Türk meslektaşlarına sarılarak veda etti.

‘BÖYLE BİR DURUMDA BİLE MİSAFİRPERVERDİLER’

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Sağlık ekibi şefi ve klinik uzman doktor olan Juan Carlos Dupuy Nuñez, depremden ilk defa bu kadar etkilenen bir halkla birlikte çalıştıklarını anlatarak şunları belirtti: “Türkiye’nin şu anda aldığı yardım dünyanın daha iyi bir yer olabileceğini gösteriyor bize... Böyle bir yardım ihtiyacı olduğu zamanda bu talebe karşılık herkesin birleşebileceğini gördük. Türk devletine ve halkına teşekkür ediyoruz. Bizim için en önemli şey Türk halkında aldığımız sevgiydi. Yaşlı bir insanın bize sarılması ya da küçük bir çocuğun gülümsemesi bizim için çok önemliydi. Depremzedeler, çalışmamızda çok memnundular. Bizi şaşırtan şeylerden birisi de böyle bir durumda bile bize karşı gösterdikleri misafirperverlikti...”





Yoğun Bakım Uzmanı Yordys Lazaro Mederos Batista da “Yaşanılan iki deprem sonrasında, kardeş ülke olarak gördüğümüz Türkiye’ye yardım için geldik. Çok fazla hastayla ilgilendik. Bu bizim kalbimizden gelen bir şey dayanışmayı bilen bir halkız. Aynı zamanda sahip olduğumuz şeyi paylaşmayı bilen bir halkız. Bizim yanımızda götüreceğimiz hatıralar arasında Türk halkının sevgisi olacaktır. Bize her zaman sevgiyle yaklaştılar” diye konuştu.

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Çocuk Doktoru Alemy Paret Rodriguez ise “Bir genç gördüm bacağı ampute edilmiş. İkizini kaybetmiş, ailesini kaybetmiş bir gençti. Onun öyküsünden çok etkilendim. Onun tedavisini yapmaya çalıştık. Türk sağlık görevlileri harika insanlardı” dedi.

BÜYÜKELÇİ: OFİSİMİ BURAYA TAŞIDIM

Ekiple birlikte Kahramanmaraş’a gelen ve yaklaşık bir ay boyunca Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde kalan ve “Ankara’daki ofisimi buraya taşıdım” diyen Küba’nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Díaz Palacios, “Hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir deprem görüyorum. Çok üzgünüm...” dedi. Büyükçelçi, art arda yaşanan iki depremden büyük can ve hasar meydana geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

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“Buradayken Türk halkının, devletinin ve kurumlarının gücünü görmüş olduk. Bu iki depreme en hızlı şekilde müdahale edebildiler. Türk devletinin sağlık sisteminde ne kadar güçlü olduğunu da görmüş olduk. Aynı zamanda Türk hekimlerinin profesyonelliklerine şahit olduk.”