Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Alkışlar Kübalı doktorlara

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kahramanmaraş#Küba
Alkışlar Kübalı doktorlara
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

Deprem felaketi sonrasında Kahramanmaraş’a gelerek yaklaşık bir ay görev yapan Kübalı hekimler, çalışmalarını tamamlayarak, dün kentten ayrıldı. Sağlık ekibi şefi Juan Carlos Dupuy Nuñez, “Bizim için en önemli şey Türk halkından aldığımız sevgiydi” dedi.

Haberin Devamı

Depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye yönelik yardım ve kurtarma ekipleri geldi. Küba’dan da 32 kişiden oluşan bir hekim ekibi 12 Şubat’ta Kahramanmaraş’a ulaştı. Kübalı doktorların bir bölümü Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde, bir bölümü Elbistan Büyükyapalak Mahallesi’ndeki aile sağlık merkezinde bir kısmı da Yörük Selim Ek Hizmet Binası’nda, depremzedelerin tedavisinde görev aldı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından Kübalı doktorlar önceki gün akşam saatlerinde Kahramanmaraş’tan ayrıldı. Kübalı doktorlar meslektaşları tarafından Necip Fazlı Şehir Hastanesi’nde uğurlandı. Hürriyet ekibinin tanıklık ettiği uğurlama sırasında, Kübalı doktorlar, Türk meslektaşlarına sarılarak veda etti.

‘BÖYLE BİR DURUMDA BİLE MİSAFİRPERVERDİLER’

Haberin Devamı

Sağlık ekibi şefi ve klinik uzman doktor olan Juan Carlos Dupuy Nuñez, depremden ilk defa bu kadar etkilenen bir halkla birlikte çalıştıklarını anlatarak şunları belirtti: “Türkiye’nin şu anda aldığı yardım dünyanın daha iyi bir yer olabileceğini gösteriyor bize... Böyle bir yardım ihtiyacı olduğu zamanda bu talebe karşılık herkesin birleşebileceğini gördük. Türk devletine ve halkına teşekkür ediyoruz. Bizim için en önemli şey Türk halkında aldığımız sevgiydi. Yaşlı bir insanın bize sarılması ya da küçük bir çocuğun gülümsemesi bizim için çok önemliydi. Depremzedeler, çalışmamızda çok memnundular. Bizi şaşırtan şeylerden birisi de böyle bir durumda bile bize karşı gösterdikleri misafirperverlikti...”

Alkışlar Kübalı doktorlara


‘TÜRK HALKININ SEVGİSİNİ YANIMIZDA GÖTÜRÜYORUZ’

Yoğun Bakım Uzmanı Yordys Lazaro Mederos Batista da “Yaşanılan iki deprem sonrasında, kardeş ülke olarak gördüğümüz Türkiye’ye yardım için geldik. Çok fazla hastayla ilgilendik. Bu bizim kalbimizden gelen bir şey dayanışmayı bilen bir halkız. Aynı zamanda sahip olduğumuz şeyi paylaşmayı bilen bir halkız. Bizim yanımızda götüreceğimiz hatıralar arasında Türk halkının sevgisi olacaktır. Bize her zaman sevgiyle yaklaştılar” diye konuştu.

Haberin Devamı

Çocuk Doktoru Alemy Paret Rodriguez ise “Bir genç gördüm bacağı ampute edilmiş. İkizini kaybetmiş, ailesini kaybetmiş bir gençti. Onun öyküsünden çok etkilendim. Onun tedavisini yapmaya çalıştık. Türk sağlık görevlileri harika insanlardı” dedi.

BÜYÜKELÇİ: OFİSİMİ BURAYA TAŞIDIM

Ekiple birlikte Kahramanmaraş’a gelen ve yaklaşık bir ay boyunca Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde kalan ve “Ankara’daki ofisimi buraya taşıdım” diyen Küba’nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Díaz Palacios, “Hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir deprem görüyorum. Çok üzgünüm...” dedi. Büyükçelçi, art arda yaşanan iki depremden büyük can ve hasar meydana geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Buradayken Türk halkının, devletinin ve kurumlarının gücünü görmüş olduk. Bu iki depreme en hızlı şekilde müdahale edebildiler. Türk devletinin sağlık sisteminde ne kadar güçlü olduğunu da görmüş olduk. Aynı zamanda Türk hekimlerinin profesyonelliklerine şahit olduk.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Kahramanmaraş#Küba

BAKMADAN GEÇME!

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin
48 bin 500 yıllık zombi virüs canlandı Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil

48 bin 500 yıllık 'zombi virüs' canlandı! Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor? 'Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil'

#Permafrost
Apartmanlara takılan kameralar özel hayatın gizliliği tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor

Apartmanlara takılan kameralar 'özel hayatın gizliliği' tartışmalarını başlattı... Yasalar bu konuda ne diyor?

#Kamera