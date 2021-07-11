Alkışlar koruma altındaki sanatçı çocuklara

Emine Erdoğan ilk olarak devlet korumasındaki çocuklar tarafından Yunus Emre temasıyla hazırlanan içerisinde ebru, ahşap oyma, kaligrafi ve filografi gibi el sanatı ürünlerin bulunduğu ‘Bizim Yunus’ sergisini gezdi. Emine Erdoğan’a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da eşlik etti.

SANAT KENDİNİ KEŞFETMEKTİR

Emine Erdoğan yaptığı konuşmada “Sanat en başta kendini keşfetmektir. İçindeki güzellik denizine dalan insan, etrafı için de sonsuz bir ışık kaynağı olur. Tabii, sanat eğitiminden amaç, yalnızca sanatçı yetiştirmek değildir. Burada amaç, sanatın insana kazandırdığı yüksek duygulara sahip, ince ruhlar büyütmektir. Resimden müziğe, edebiyattan tiyatroya kadar sanatın her dalı, insanın yüce duygularının su üstüne çıkmasını sağlar. Bu da çok katmanlı bir varlık olan insanı daha iyi anlamamızı sağlar” dedi.

HAYATA KÖPRÜ SANAT PROJESİ

Hayata Köprü Sanat Projesi, Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan 13-20 yaş aralığındaki erkek çocuklara 1 Nisan-10 Temmuz tarihleri arasında pilot olarak uygulandı. Projede ebru, ahşap oyma, kaligrafi ve filografi çalışmaları başlatılırken; ‘2021 Yunus Emre Yılı’ dolayısıyla tiyatronun yanı sıra tüm atölyelerde de “Yunus Emre” temalı çalışmalar planlandı.

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