Alkışlar bu kez ablaya

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İzmir’de 8 yıl önce barınaktan çıkardığı hasta köpek ve yavrularının yüklü miktardaki tedavi masraflarını ödeyebilmek için ikinci el eşyalarını sosyal medya üzerinden açık artırma ile satan şarkıcı Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo (40), hayvan dostlarıyla kaldığı evini Kemalpaşa'ya taşıyarak 2.5 dönüm büyüklüğünde çiftlikte birlikte yaşamaya başladı. 165 köpek ve 5 kedisi bulunan Bonomo, 8 yıl önce de Hayvanlar İçin Projeler Derneği’ni (HİPDER) kurmuştu.

‘HAYATTAKİ GÖREVİMİZ’

Hayvanlarla mutlu yaşam sürdüğünü anlatan Funda Bonomo, “Kurtardığımız ve sokakta yaşayamayacak durumda olan sokak hayvanlarını barındırmaya çalışıyoruz. Her biri de zamanında ya araba çarpmış ya evden atılıp sokakta hastalanmış, aç kalmış, şiddet görmüş canlarımız. Şu an hepsi olabildiğince sağlıklı ve mutlu. Onları doyurmak, sevmek de bizim hayattaki görevimiz. Bizim himayemizde şu an 25 yasaklı ırk var. Hepsi de çok iyi huylu dostlar. Size sarılıp, öpmek isteyecek hayvanlar ve kimseye zararları yok. Biraz yanlış anlaşılıyorlar, çok güçlü hayvanlar oldukları için. Kötü ellerde ölüm makinesine dönüşebildikleri için yasaklanmaları kendi suçları değil. Tamamen onları yanlış ellere veren insanların suçu” ifadelerini kullandı.

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‘ALMAYIN, SAHİPLENİN’

Çiftlikte engelli ve sakat 20 köpeğe baktığını anlatan Funda Bonomo, “Bize ihbar geliyor. Belediyeler bir yere kadar yetişebiliyor. Yetişemediği yerde biz de elimizi taşın altına koymak durumunda kalıyoruz. Belediyenin bu tarz bakımevleri çok fazla yok. Sahiplendirmeye çalışıyoruz ama bu pek mümkün olmuyor. Cins olmadıkları için ya da engellerinden dolayı kimse sahiplenmek istemiyor. Hayvanları asla satın almasınlar çünkü yuva bekleyen sokaklarda muhtaç çok fazla hayvan var” diye konuştu.