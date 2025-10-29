×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alkışlanacak hareket: Yağmura aldırış etmedi, tek tek yerden toplayıp aracına koydu

Güncelleme Tarihi:

#Bayrak#Erzincan#Cumhuriyet Bayramı
Alkışlanacak hareket: Yağmura aldırış etmedi, tek tek yerden toplayıp aracına koydu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2025 15:08

Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kent merkezine asılan Türk bayrakları, yağış ve rüzgar nedeniyle yer yer kopup, düştü. Yağmurlu havaya aldırmayan bir kişi, ıslanan ve yere düşen bayrakları topladı.

Haberin Devamı

Kentteki yoğun yağış, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ordu Caddesi'nde yapılması planlanan kutlamalar, Yaşar Erkan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kent merkezinde cadde ve sokaklara asılan Türk bayraklarından bazılarının ipleri, sağanak ve rüzgar nedeniyle koptu.

Alkışlanacak hareket: Yağmura aldırış etmedi, tek tek yerden toplayıp aracına koydu

Direklerden düşen bayrakları fark eden bir kişi, yağmur altında bayrakları toplayıp özenle katladı ve ıslanmamaları için de aracına koydu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alkışlanacak hareket: Yağmura aldırış etmedi, tek tek yerden toplayıp aracına koydu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayrak#Erzincan#Cumhuriyet Bayramı

BAKMADAN GEÇME!