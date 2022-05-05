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Alkışlanacak hareket... Belediye otobüsünü durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı

#Kocaeli#Otobüs#Şöför

Kocaeli’de yerdeki Türk bayrağını fark edince belediye otobüsünü durdurarak alan şoför, izleyenlerin alkışını aldı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Sarıhocalar köyü ile Kandıra F Tipi Cezaevi, Şirintepe güzergahında çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 90 numaralı otobüsün sürücüsü, seyir halinde iken yerdeki Türk bayrağını fark etti. İçi yolcu dolu otobüsü durduran sürücü, önüne çıkan Türk bayrağını alıp aracının ön torpido kısmına bıraktı.

Otobüs sürücüsü izleyenlerin alkışını topladı. O anlar ise an be an otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan otobüsü güvenli bir şekilde park eden sürücünün Türk bayrağını yerden alması ve torpidonun üzerine bırakması yer alıyor.

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#Kocaeli#Otobüs#Şöför

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