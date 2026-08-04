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Alkışlanacak hareket! Araç sahiplerinin haberi olmuyor: Sokak sokak gezip ücretsiz yapıyor

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#Bursa#Mobil Oto Yıkama#Tuğrul Deligöz
Alkışlanacak hareket Araç sahiplerinin haberi olmuyor: Sokak sokak gezip ücretsiz yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 11:10

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Tuğrul Deligöz (29), iki yıl önce hayata geçirdiği sıra dışı yöntemle oto yıkama ekipmanlarını yanına alarak mobil-oto yıkama aracıyla sokak sokak dolaşıyor. Deligöz, park halindeki kirli araçları ücretsiz olarak yıkayıp silerek sahiplerine sürpriz yapıyor.

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Nilüfer ilçesinde yaşayan Tuğrul Deligöz mobil-oto yıkama aracıyla dikkat çekiyor. Sokakları mesken tutan oto yıkama ustası, tozlu ve kirli halde park halindeki otomobilleri yıkayıp siliyor. Günün belirli saatlerinde mahalleleri gezerek yol kenarında gördüğü park halindeki kirli araçları ücret talep etmeden yıkayıp, parlatarak sahiplerine sürpriz yapan Tuğrul Deligöz'ün bu çalışması, sosyal medyada takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Alkışlanacak hareket Araç sahiplerinin haberi olmuyor: Sokak sokak gezip ücretsiz yapıyor

'O AMCANIN MUTLULUĞU SONUCU BU UYGULAMAYA BAŞLADIM'

Yaşlı bir vatandaşın talebiyle böyle bir projeye başladığını söyleyen Tuğrul Deligöz, "Normalde bir aracın iç ve dış temizliğini bin 750 TL'ye yapıyorum. İki yıl önce yaşlı bir amca, 'Otomobilimi ücretsiz yıkar mısın?' diyerek benden ricada bulundu. Severek yaptım. Onun mutluluğundan büyük keyif aldım. Daha sonra gördüğüm kirli araçları hiçbir ücret talep etmeden yıkıyorum. Olumlu da tepki alıyorum" diye konuştu.

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Alkışlanacak hareket Araç sahiplerinin haberi olmuyor: Sokak sokak gezip ücretsiz yapıyor

ŞEHİR DIŞINDA DA ÜCRETSİZ ARAÇ YIKAYACAK

Başlattığı uygulama ile sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü belirten Deligöz, önümüzdeki günlerde Bursa dışındaki şehirlere de giderek kirli araçları ücretsiz olarak yıkamaya başlayacağını sözlerine ekledi. 

Alkışlanacak hareket Araç sahiplerinin haberi olmuyor: Sokak sokak gezip ücretsiz yapıyor

Alkışlanacak hareket Araç sahiplerinin haberi olmuyor: Sokak sokak gezip ücretsiz yapıyor

 

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#Bursa#Mobil Oto Yıkama#Tuğrul Deligöz

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