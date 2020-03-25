Alkali nedir, alkali ortam nedir?

Alkaliler, suda çözünen bazlardır. Bir alkali çözeltisi, gösterge ilave edilerek tespit edilebilir. Örneğin bir sodyum hidroksit çözeltisi, turnusolü kırmızıdan mora çevirir. Alkalik çözeltileri, hidroksit iyonları içerir. Asit ve alkali çözeltileri karıştığında, alkalideki hidroksit iyonları asitteki hidrojen iyonlarıyla tepkir ve suyu meydana getirir. Tuz tepkimenin diğer bir ürünüdür.

ALKALİ SU NEDİR?

Zamanla vücudumuza aldığımız gıdaların, bünyemizin ihtiyacı olan enerjiye dönüşmesi ile fiziksel oksidasyon olur. Oksidasyon sürecide asidik atıkların bünyemizde kalmasına sebep olmaktadır.Vücudumuz, asidik ve antitoksan maddelerin bir bölümünü, idrar ve terleme yoluyla atar fakat tamamından kurtulamaz. Bünyede kalan yabancı asidik atıklar, zaman geçtikçe vücudumuzun bazı bölgelerinde birikmeye başlar. Dikkat vücudumuzda kalan bu atıklar Kolesterol, yağ asitleri, ürik asit, böbrek taşları, üre, sülfat ve fosfatlar oluşmasının temel nedenidir. Hem hızlı yaşlanmaya hem de yaşlılığa bağlı pek çok dejenerif hastalığın başlamasının genel nedeni bu atıklardır.