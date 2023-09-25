Aliyev’le Nahçıvan buluşması

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Nahçıvan’da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşecek. Görüşmede, ekonomiden enerjiye, ticaretten askeri ve savunma alanındaki işbirliğine kadar bir dizi konu başlığının ele alınması bekleniyor. İki liderin görüşmede, Azerbaycan’ın Karabağ’daki anti-terör operasyonu ve bu gelişmenin yansımalarını da değerlendirmeleri öngörülüyor. Diğer yandan, Karabağ’da yaşanan gelişmelerin hemen ardından Erdoğan’ın Aliyev’le bir araya gelmesi, Ankara’nın Bakü’ye verdiği güçlü desteğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.



ZENGEZUR KORİDORU GÜNDEMDE



Erdoğan ve Aliyev’in gündeminde ayrıca, Azerbaycan toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki kara bağlantısını sağlayacak Zengezur Koridoru da bulunuyor. İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ile varılan anlaşmanın maddelerinden biri de bu koridorun açılmasıydı. Ancak Ermenistan tarafının isteksizliği nedeniyle bu adım gerçekleşmemişti. Erdoğan, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz” ifadesini kullanmıştı.

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TEMEL ATMA TÖRENLERİ

Günübirlik ziyaretle ilgili İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte, Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülmektedir” denildi.