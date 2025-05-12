Aliyev'den PKK'nın fesih kararı sonrası Türkiye'ye tebrik mesajı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından Türkiye’yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Başta aziz kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kardeş Türkiye halkını PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. Aziz kardeşimin dile getirdiği ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşmada önemli bir aşama olan bu gelişme ülkede yürütülen kararlı siyasetin, güçlü liderliğin ve sarsılmaz iradenin, milli birlik ve dayanışmanın bir zaferidir. Alınan kararın tam anlamıyla uygulanması sürecinde Türkiye devletine ve halkına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA TÜRKİYE’Yİ KUTLADI

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, terör örgütünün feshedilmesi kararı üzerine sosyal medyadan tebrik mesajı yayımladı. Bakanlık, söz konusu kararın barış ve istikrar yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bölgede terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması için en kısa sürede somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Kardeş Türkiye'nin terörün kökünün kazınması, güvenliğin güçlendirilmesi ve istikrarın sağlanması yönündeki sarsılmaz kararlılığını takdirle karşılıyoruz" dedi.