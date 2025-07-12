Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a PKK'nın silah bırakması nedeniyle tebrik telefonu

Haberin Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, bu tarihi gelişmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı siyaset, güçlü liderlik, sarsılmaz irade ile milli birlik ve beraberliğin parlak bir zaferi olduğunu vurguladı.

Aliyev, "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru atılan bu adımın, bölgesel barış ve istikrara hizmet eden önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, alınan kararın tam olarak uygulanması sürecinde Türkiye devletine ve halkına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gösterilen destek ve ilgi için Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini belirtti.

Görüşmede liderler, Türkiye-Azerbaycan stratejik müttefikliğinin geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.