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Haber Giriş: 16.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aliyev’den 15 Temmuz telefonu

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Aliyev’den 15 Temmuz telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev, görüşmede, Türkiye halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirtti. Erdoğan da Aliyev’e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

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