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Aliyev Rusya’ya seslendi: ‘Uçak kazasında adalet istiyoruz’

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#Aliyev#Rusya#Bakü
Aliyev Rusya’ya seslendi: ‘Uçak kazasında adalet istiyoruz’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 07:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakta Azerbaycan vatandaşlarının yaşamının yitirmesinin suçunun Rusya Federasyonu temsilcilerinde olduğunu söyledi.

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MAĞDURLARI KABUL ETTİ

Aliyev, 25 Aralık’ta Bakü’den Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye giderken Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ve bir kabin görevlisinin aileleri ile kazadan kurtulan 2 kabin memurunu kabul etti. Aliyev, kara kutuların  Brezilya’da incelendiğini dile getirerek, “Uçağın neden Aktau’ya yönlendirildiği hususunda henüz bilgimiz yoktur. Kara kutular açıldıktan sonra ortaya çıkacak” diye konuştu. “Grozni üzerinde hava sahası zamanında kapatılsaydı, Rusya Federasyonu’nun silahlı kuvvetleri ile sivil hizmetleri arasında koordinasyon olsaydı bu trajedi yaşanmazdı” diyen Aliyev, “Ancak bu kazada Azerbaycan vatandaşlarının yaşamını yitirmesinin suçunun Rusya Federasyonu temsilcilerinde olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Biz adalet, suçluların cezalandırılmasını, tam şeffaflık ve insani muamele talep ediyoruz” dedi. Kazada 38 kişi ölmüş, 29 kişi kurtulmuştu.

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#Aliyev#Rusya#Bakü

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