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Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Aliyev#Doğum Günü
Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğanın doğum gününü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 13:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

KAZAKİSTAN LİDERİYLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyi İletişim Başkanlığı şu şekilde duyurdu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Aliyev#Doğum Günü

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