Aliyev bugün Türkiye’de

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Beştepe’deki görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Erdoğan ve Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni de canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.