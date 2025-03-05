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Aliyev bugün Türkiye’de

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#İlham Aliyev#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı
Aliyev bugün Türkiye’de
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 07:00

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle bugün Türkiye’ye gelecek.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Beştepe’deki görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Erdoğan ve Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni de canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.

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#İlham Aliyev#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı

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