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Haber Giriş: 25.12.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Alisya ne demek? Alisya isminin anlamı

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Alisya ne demek? Alisya isminin anlamı
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Alisya isminin anlamı, özellikle çocuklarına isim arayışında bulunan ebeveynlerin gündemindeki konu olarak öne çıkıyor. Evlatlarına güzel bir isim seçmek isteyen vatandaşların araştırdığı Alisya isminin anlamı, kız çocuğu bekleyenler tarafından sorgulanıyor. İşte, kısaca Alisya isminin anlamı

 

Anne baba adayları, bebeklerine koyabilecek isimleri özenle araştırıyor. Alisya, en çok kullanılan kız bebek isimlerinden biri. Arapça kökenli olan Alisya ismi ekran projelerinde de sık sık kullanılıyor. Peki, Alisya ne demek? İşte Naci isminin anlamı...

ALİSYA İSMİNİN ANLAMI

Alisya Yunanca kökenli bir isimdir. Kız çocukları için kullanılan Alisya, 'asalet manası taşımaktadır.

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