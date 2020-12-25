Alisya ne demek? Alisya isminin anlamı

Anne baba adayları, bebeklerine koyabilecek isimleri özenle araştırıyor. Alisya, en çok kullanılan kız bebek isimlerinden biri. Arapça kökenli olan Alisya ismi ekran projelerinde de sık sık kullanılıyor. Peki, Alisya ne demek? İşte Naci isminin anlamı...

ALİSYA İSMİNİN ANLAMI

Alisya Yunanca kökenli bir isimdir. Kız çocukları için kullanılan Alisya, 'asalet manası taşımaktadır.