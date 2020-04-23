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DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 00:58,Son Güncelleme:

Alışverişlerini son dakikaya bıraktılar

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Alışverişlerini son dakikaya bıraktılar
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İstanbulluların büyük çoğunluğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışverişini tamamlayarak evlerine çekilirken, bazı vatandaşların alışverişlerini son dakikaya bırakması dikkat çekti.

Koronavirüsle mücadele için, iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, bu hafta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 4 güne çıkarılmıştı. Vatandaşlar, yasak öncesi, ev ihtiyaçlarını gidermek için pazar, market, kasap ve manavlara hücum etmişti.  Vatandaşların büyük çoğunluğu alışverişlerini bitirerek evlerine çekilirken, bazı vatandaşlar ise alışverişe geç saatlere kadar devam etti. Yasağın başlamasına dakikalar kala sokaklar boş kalırken, alışverişlerini son dakikaya bırakan vatandaşlar, 23.00'a kadar açık kalan market ve manav reyonlarından ürün seçmeye devam etti.

Alışverişlerini son dakikaya bıraktılar

Alışverişlerini son dakikaya bıraktılar

Alışverişlerini son dakikaya bıraktılar

Alışverişlerini son dakikaya bıraktılar

Alışverişlerini son dakikaya bıraktılar

Alışverişlerini son dakikaya bıraktılar

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