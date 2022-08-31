Alışveriş yaparken tezgaha bıraktığı telefon çalındı

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Çerez ve bakliyat almak için 29 Ağustos Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan iş yerine gelen kadın, alışveriş yaptığı sırada elindeki cep telefonunu tezgahın üzerine bıraktı. Kısa süre sonra içeriye giren başka bir kadın müşteri, tezgahın yanından geçerken telefonu fark etti. Şüpheli kaşla göz arasında tezgahtaki telefonu alarak çantasına koydu. Telefonunun yerinde olmadığını gören kadın ise, sağa sola baktı. Bu sırada telefonu çalan kişi ile göz göze geldi. Yaklaşık 3 bin lira değerindeki telefonu çalan kadın ise, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi genç kadını izledi, daha sonra iş yerinden ayrıldı. İş yerinin güvenlik kameralarını izleyen genç kadın, cep telefonunun göz göze geldiği kadın tarafından çalındığını gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadının polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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AYAKKABI HIRSIZININ RAHAT TAVIRLARI KAMERADA

Gaziosmanpaşa'da ise apartmanlara dadanan ayakkabı hırsızının rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazım Karabekir Mahallesi'nde son aylarda çok sayıda apartmana girerek ayakkabı çaldığı öne sürülen kişi, geçtiğimiz hafta girdiği binadaki dairenin önünde bulunan ayakkabıları çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin ağzındaki sigara ile dairenin önündeki ayakkabıyı çaldığı ve koşarak binadan ayrıldığı görülüyor. Şüphelinin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.