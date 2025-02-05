Alışveriş merkezinde 3 gündür havalandırma boşluğunda saklanan hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya havalandırma boşluğundan girdiği öne sürülen bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı iddia edildi. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenliklerin arama çalışmasında şüpheli bulunamadı.

KAMERA KAYDINA YAKALANDI

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüpheli, buraya konumlandırılan güvenlik kamerasına yakalandı ancak hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği belirlendi.

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ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Altın ve paranın çalındığını öne süren kuyumcu firmasının bugün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Öte yandan alışveriş merkezinde kameraları dikkatli izleyen polis ve güvenlik görevlileri şüphelinin havalandırma boşluğundan binanın dışına çıktığını fark etti. Yaya olarak kaçmayı deneyen şüpheli, polis ve güvenliklerin takibi sonucu Karataş Bulvarı'nda yakalandı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.

‘DONE’ YAZILI TİŞÖRT İLE YAKALANDI

Hastaneye götürülen ve tedavisi tamamlandıktan sonra emniyete götürülen, susuz ve gıdasız kaldığı belirlenen şüphelinin, üzerinde 'bitti, tamamlandı' anlamına gelen İngilizce ‘done’ yazan tişört giydiği görüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.