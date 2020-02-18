Alınak tutuklandı

Alınak hakkında Kars Sulh Ceza Hâkimliği tarafından terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Alınak, perşembe günü evine yapılan polis baskınında gözaltına alındı. Dün, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Mahmut Alınak, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı.

KELEPÇE TAKILDI

Adliye çıkışı Mahmut Alınak’ın oğlu, babasının fotoğrafını çekmek isteyince polisler araya girdi. Polislerin izin vermemesi üzerine Alınak ve oğlu güvenlik güçleriyle tartışmaya başladı. Tartışma sonunda polis, Mahmut Alınak’a kelepçe takarak asansöre bindirdi. Mahmut Alınak avukatı aracılığıyla, “Beni merak etmeyin” mesajı gönderdi. 68 yaşındaki Mahmut Alınak daha önce de 9 kez tutuklanmıştı.