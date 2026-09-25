Alihan Kuriş’te 100 tutuklu

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Süleymancılar cemaati içindeki ‘Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik başlatılan soruşturmanın dördüncü dalgasında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 20 Eylül’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklama, 3’ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

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Hâkimlik, tutuklamaya sevk edilen 22 zanlıdan 20’sinin tutuklanmasına karar verirken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Son tutuklama kararı ile tutuklanan şüpheli sayısı 100 oldu.