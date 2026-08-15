Alihan Kuriş’in kasasında dudak uçuklatan servet çıktı

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Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de olduğu belirlenen 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, 9 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İMHA EDİLMEK ÜZERE PARÇALANMIŞ EVRAKLAR

Öte yandan soruşturma kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste, örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine söz konusu adreste arama kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreste gerçekleştirilen aramada, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklar bulundu. Büyük çöp torbaları içinde ince şekilde parçalanmış evraklara el konuldu.

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ÇELİK KASASIDAN SERVET ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş’in ikametinde ele geçirilen çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.

EVİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Süleymancılar Cemaati’nin lideri Alihan Kuriş ve çevresine yönelik 17 ilde düzenlenen operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in operasyon sırasında evindeki gizli bölmede yakalandığı öğrenildi. Operasyona ilişkin detayları CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz şöyle aktardı:

"Çok sıcak bir bilgiye ulaştık. Şimdi tabii bir yandan Alihan Kuriş ve beraberindeki isimler yakalandı. Ancak yakalanma anlarına dair de artık elimize yeni bilgiler ulaşmaya başladı. Alihan Kuriş'in gizli bölmede nasıl yakalandığına dair detaylara ulaştık. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Alihan Kuriş'in adresine gidiyor. Ancak Alihan Kuriş'in resmi olarak kayıtlı ikamet adresinde olmadığı görülüyor. Ayrıca Alihan Kuriş'in kendisine ait cep telefonunu da evde bırakarak ikametini terk ettiği anlaşılıyor.

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Sonrasında Alihan Kuriş'in başka bir adrese geçtiği tespit edildikten sonra polis ekipleri bu kez o ikinci adrese gidiyor. Amaç Alihan Kuriş'i gözaltına almak. Eve bakılıyor ancak Alihan Kuriş bulunamıyor. Sonrasında yapılan detaylı arama çalışmasında Alihan Kuriş'in gizli bir bölmede saklandığı ortaya çıkıyor.

Evde gizli bir bölme olduğu ve Alihan Kuriş'in bu gizli bölmede saklanırken polis ekipleri tarafından yakalandığı elimize geçen sıcak bir bilgi. Hem ilk adresinde yok, ikametinde yok. Ardından başka bir adrese gittiği tespit ediliyor. Cep telefonunu burada, ikametinde bırakması ve yanına almaması da önemli bir detay. Öte yandan ikinci adrese gidiliyor. Polis ekipleri her yere bakıyor ancak Alihan Kuriş adreste yok. Sonra daha kapsamlı bir arama çalışması gerçekleştirildiğinde Alihan Kuriş'in evinde gizli bir bölmenin bulunduğu ve Kuriş'in burada saklanırken ekipler tarafından yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

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Tabii neden saklandığı, bir kaçış durumu mu söz konusuydu acaba? Bu önemli. Bizzat evin içerisinde gizli bir bölmenin olduğu ifade ediliyor. Şimdi dünden beri zaten gizliliği konuşuyoruz. İletişimde gizlilik, haberleşmede gizlilik. İşte FETÖ vari bir yapının Alihan Kuriş tarafından oluşturulduğunu ve bu oluşumu konuşuyoruz. Bunun üzerine bir de gizli bölme detayı var. Artık elimizde gizli bir bölümde, bölmede yakalanmış Alihan Kuriş var."

İSRAİL BAĞLANTISI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasındaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.

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Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu iddiasının araştırıldığı kaydedildi.

FETÖ BENZERİ YÖNTEMLER

Soruşturmada ayrıca Alihan Kuriş yapılanmasının hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışı yapılanması bakımından FETÖ/PDY’nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurların bulunduğu değerlendirildi.

Yapıda personel bilgilerinin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalardan uzak durulması yönünde talimatlar verildiği ve bazı kararların "ulak" olarak adlandırılan kişilerce iletildiğine ilişkin iddiaların da incelendiği aktarıldı.