Alihan Kuriş tutuklandı

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in ‘Süleymancılar’ cemaatinin başına geçmesinin ardından sosyal veya dini faaliyet alanı dışında faaliyetlere yöneldiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. ‘Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü’ne yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda, Kuriş’in de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait 123 adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah ve yüklü miktarda döviz ele geçirilmişti. İncelemelerde 100 milyar liralık para hacmi tespit edildiği, yapılanmanın bazı yöntemlerinin FETÖ’nün kullandığı yöntemlere benzerlik gösterdiği kaydedilmişti.

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32 TUTUKLAMA, 6 EV HAPSİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hâkimlik şüphelilerden aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse’yi tutukladı. Şüphelilerden Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi hakkında ise “ev hapsi” şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

Alihan Kuriş’in firari kardesi Hilmi Tuna Kuriş’e ait bir adreste yapılan aramada kaynağı belirsiz, 1.34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

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BELGELER ÇÖPTEN ÇIKMIŞTI

‘Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir binada önceki gün arama yapılmış, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara el koyulmuştu. Arama sırasında, kalabalık bir grup da adresin önünde toplanarak polis ekiplerine tepki göstermişti. Aramaya katılan ekiplerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri konuşlandırılmıştı.

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FİRARİ KARDEŞTE 200 KG ALTIN

Firar eden Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik yapılan arama çalışmalarında kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulunduğu belirtildi. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir adreste arama yapıldı. Tutuklu Alihan Kuriş’in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. Tek bir adreste bulunan külçe altınlarının değerinin ise 1.34 milyar lira olduğu öğrenildi.

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Adreste bulunan kasa açıldı.

191 TAPU KAYDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Alihan Kuriş ve ailesinin üzerine kayıtlı devasa malvarlığı listesi ortaya çıkmıştı. Resmi belgelere göre anne, baba, oğul ve kardeşten oluşan Kuriş Ailesi’nin üzerine kayıtlı toplam 191 adet gayrimenkul bulunduğu belirlenmişti. Malvarlığının çok büyük bir kısmı Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş’in üzerine kayıtlı. Anne Kuriş’in üzerine 138 taşınmaz bulunurken, ölen baba Mahmut Sabri Kuriş’in üzerine ise 26 taşınmaz kaydı tespit edildi. Soruşturma dosyasında yer alan detaylı mülk listelerinde tutuklanan Alihan Kuriş’in üzerinde 14, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş üzerinde ise 13 taşınmaz belirlendi.

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EL SALLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Tutuklanan Alihan Kuriş, gözaltına alındıktan sonra ilk kez adliyeye getirilişi sırasında görüntülendi. Kuriş, kendisini adliye önünde bekleyenlere el salladı.