×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

"Alihan Kuriş suç örgütü"ne yönelik soruşturmada 10 tutuklama! Hilmi Tuna Kuriş de aralarında

Güncelleme Tarihi:

#Alihan Kuriş#Hilmi Tuna Kuriş#Ankara Soruşturma
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 10 tutuklama Hilmi Tuna Kuriş de aralarında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 09:31

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Alihan Kuriş suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında firari Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ile "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 10 tutuklama Hilmi Tuna Kuriş de aralarında

Soruşturma kapsamında 21-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 10 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Haberin Devamı

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 10 tutuklama Hilmi Tuna Kuriş de aralarında

Hakimlikteki sorgularının ardından Hilmi Tuna Kuriş, ⁠⁠Mehmet Özmen, Osman Sert, ⁠⁠İsa Ateş, ⁠⁠Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal, Erhan Yılmaz ve Süleyman Tuna Akbulut'un tutuklanmalarına karar verildi.

"Alihan Kuriş suç örgütü"nün faaliyetlerinin, mali yapılanmasının, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın Başsavcılık tarafından çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

Gözden KaçmasınEski Bakan Arif Ahmet Denizolgunun ölümü şüpheli bulundu | Alihan Kurişe cinayet soruşturmasıEski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu | Alihan Kuriş'e cinayet soruşturmasıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAlihan Kurişin gözaltına alınma anı ortaya çıktı | Üçüncü dalga operasyonda 54 gözaltı kararıAlihan Kuriş'in gözaltına alınma anı ortaya çıktı | Üçüncü dalga operasyonda 54 gözaltı kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alihan Kuriş#Hilmi Tuna Kuriş#Ankara Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!