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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni operasyon

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#Alihan Kuriş#Mahkeme#Polis
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 08:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, 38 şüpheliden 22’si gözaltına alındı. 14 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 şüpheli aranıyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan çalışmalar neticesinde; liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında, 'Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlarından 19 Ekim günü Ankara merkezli 12 il, 28 ikamet ve 16 iş yeri adresine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheli şahıstan 22'si yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiiği öğrenildi.

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1 DOLAR DETAYI

Ankara'da Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Amasya’daki bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

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#Alihan Kuriş#Mahkeme#Polis

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