Alihan Kuriş soruşturması | Evinden 200 kilo külçe altın çıkmıştı! Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş yakalandı

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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris Bozburun’da yakalandı.

KURİŞ’LERİN KAÇIŞINDA DİKKAT ÇEKEN ARAÇ DETAYI: ARAÇ ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN ADINA TAHSİSLİ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin Muğla’ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde 34 SL 313 plakalı aracın 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu tespit edildi.

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PTS ve diğer görüntülerde, Özmen’in araçtan indiği, araç içerisindeki diğer kişilerin ise tedbir amacıyla araçtan inmediği tespit edildi. Özmen’in şüphelileri Muğla’ya bıraktıktan sonra araçla yeniden İstanbul’a döndüğü değerlendirildi.

Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici tespitte ise Özmen’in kullandığı belirlenen GSM hattını 16 Ağustos günü saat 12.31 sıralarında kapattığı, 34 SL 313 plakalı aracın ise aynı gün 15.05 sıralarında ViaPort Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına girdiği belirlendi. Özmen’in gidiş ve dönüş güzergâhında telefonunu kapalı tuttuğu, hattın 17 Ağustos günü saat 11.05’te aracın ViaPort PTS kaydıyla uyumlu şekilde yeniden aktif hale geldiği tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda, Özmen’in İstanbul’a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı.

Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın gayr-i resmî yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonda kimlerin yer aldığı, 34 SL 313 plakalı aracın hangi şekilde temin edildiği ve kaçışa yardım eden diğer kişilerin tespitine yönelik soruşturma derinleştiriliyor.

Gözden Kaçmasın Ahmet Arif Denizolgun soruşturması... 4 saatin sırrı Haberi görüntüle

200 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklanmıştı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir adreste arama yapılmıştı.

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Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulunmuştu.

AHMET ARİF DENİZOLGUN SORUŞTURMASINDA DA ADI GEÇİYOR

Eski Ulaştırma Bakanı ve ‘Süleymancılar’ cemaatinin önceki ‘lideri’ Ahmet Arif Denizolgun’un ölümüne dair soruşturmada Denizolgun’un çiftliğindeki seyisi Rıfat Kadiroğlu ilk soruşturmada ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi. Rıfat Kadiroğlu ifadesinde "Arif Bey çıkmayınca Murat’ı aradım, Arif Bey ile konuşup konuşmadığını sordum. Murat da bana ‘Eve git bak, kontrol et’ dedi. Ben de kapıya gittim, kapıyı çaldım, kimse açmadı. Saat 19.00 sıralarında Murat yeniden beni aradı. ‘Kapıyı çal, ses gelmezse, anahtarla içeri gir’ dedi. İçeri girdim, ikinci kata çıktım. Arif Denizolgun’un koltukta hareketsiz yattığını gördüm. Korktum ve çıktım. Sonrasında nabzına baktık, ölmüştü. Sonrasında Hilmi Tuna diye seslendikleri bir yeğenleri geldi. Polis geldiğinde Hilmi Bey çiftlikteydi.” dedi.

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Savcılığın tespitlerine göre Denizolgun vefat etmiş olarak bulununca önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol’a haber verildi. Olay yerine ilk onlar geldi. Polise ise Denizolgun bulunduktan yaklaşık 4 saat sonra haber verildi. Polis geldiğinde Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktor oradaydı. İlk ölü muayenesini de özel doktoru yapmıştı. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi de şüpheli buluyor.

Gözden Kaçmasın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detay: Kuriş takipten kaçmak için bu yöntemi kullanmış Haberi görüntüle

SORUŞTURMA

Başsavcılık, soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütüldüğünü bildirmişti.

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Hakimlik, 38 şüpheliden, Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse'yi tutukladı.

Şüphelilerden, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman

Keşkekçi hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.