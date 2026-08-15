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Alihan Kuriş Suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İhbar geldi, polis baskın düzenledi! İmha edilmek üzere olan belgelere el konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Alihan Kurış Suç Örgütü#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Belge
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 08:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste ihbar üzerine yapılan aramada örgüt ve soruşturmayla bağlantılı olan ve imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu belirtildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönündeki ihbarın doğru olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ümraniye'de bulunan bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiğine yönelik ihbar alındı. İhbar üzerine adreste arama yapılması için karar verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda arama gerçekleştirildi.

Alihan Kuriş Suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İhbar geldi, polis baskın düzenledi İmha edilmek üzere olan belgelere el konuldu

Yapılan incelemelerde, ihbarın doğru olduğu belirlenirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen çok sayıda evraka el konulduğu öğrenildi.
Alihan Kuriş Suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İhbar geldi, polis baskın düzenledi İmha edilmek üzere olan belgelere el konuldu

Ele geçirilen evrakların incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
Alihan Kuriş Suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İhbar geldi, polis baskın düzenledi İmha edilmek üzere olan belgelere el konuldu

NE OLMUŞTU?

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonda hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. Soruşturma çerçevesinde 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükselmişti.

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#Alihan Kurış Suç Örgütü#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Belge

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