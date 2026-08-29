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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak

Güncelleme Tarihi:

#Alihan Kuriş Suç Örgütü#İdris Naim Şahin#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 10:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahin'in ifadesine başvurulacak.

Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

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 35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında 25 Ağustos'ta gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.

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İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 35'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında adli kontrol kararı verdi.

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