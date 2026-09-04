Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 5 şirkete el konuldu! İrfan Yılmaz hakkında 3 ayrı suçtan gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı, Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket hakkında da el koyma kararı verildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada MASAK tarafından yapılan incelemeler üzerine şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

5 ŞİRKETE EL KOYMA, 3 AYRI SUÇTAN GÖZALTI KARARI

Tespitler üzerine 5 şirket hakkında el koyma kararı alınırken, şüpheli Yılmaz hakkında da "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.