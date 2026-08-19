Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detay: Kuriş takipten kaçmak için bu yöntemi kullanmış

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüt lideri Alihan Kuriş’in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı, yüzde 13,43 hissesi için tedbir kararı alınan Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı A.K. isimli bir şahıs adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ve emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt yeni detayları anlattı;

"Alihan Kuriş'in ifadeleri oldukça dikkat çekiciydi. Zira buradaki o iletişimi nasıl sağladığı yani diğer suç örgütü üyeleri ile birlikte o iletişimi nasıl sağladığı yönünde sorular kendisine yönetilmişti. Bu noktada özellikle ve ofisteki telefon yoluyla ya da tanıdıkları yoluyla buradaki yakınları yoluyla görüşmelerini gerçekleştirdiğini iddia etmişti. İşte aslında bu iddiaları da çürüten bir önemli gelişme yaşanmış durumda.

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Zira buradaki görüşmeler kapsamında hatırlanacak olursa buradaki noktada bazı şirketlere kayyum atanmıştı. Bu şirketlerden yüzde 13'lük hissesi kayyum atanan bir gıda şirketi. İşte bu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan A.K. isimli şirket çalışanının telefonu üzerinden hattı üzerinden görüşmeleri gerçekleştirdiği yönünde önemli bir tespit var. Takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı tespit edildi.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu da ortaya çıkmış durumda. Bu son edinilen bilgiler. Soruşturma kapsamında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Örgütle bağlantısı bulunan gıda şirketindeki çalışanının telefonu üzerinden görüşmelerini gerçekleştirdiği tespit edildi."

'BAŞKA KİŞİLERİN ADINA KAYITLI HAT KULLANMIYORUM'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan örgüt lideri Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanan Kuriş, emniyet ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtti.

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Şüpheli Kuriş'e, kimlik ve meslek bilgileriyle ekonomik durumu soruldu. Mimar olduğunu ve aylık ortalama 380 bin lira geliri bulunduğunu beyan eden Kuriş, üzerine kayıtlı GSM hattı olmadığını belirterek, "İletişim için genelde ofis hattını kullanırım, ancak numarayı şu an net olarak hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hatları ile irtibat kurmaktayım. Benim adıma ya da başkası adına olup kullandığım hiçbir başka hat yoktur." ifadesini kullandı.

Mal varlığına ilişkin soruları da yanıtlayan Kuriş, babasından intikal eden miras gayrimenkullerinin yanı sıra Sakarya Erenler'de bir ofis hissesi, Çamlıca'da 3 katlı bir ev ile Kısıklı'da aile fertleriyle hisseli 450 metrekarelik bir arsasının olduğunu kaydetti.

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Şirket ortaklıkları ve ticari faaliyetleri hakkında detay veren Kuriş, 2005'te kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile kurdukları ve halen yüzde 51 hissesine sahip olduğu Altun Mimarlık İnşaat firmasında aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kuriş, geçmişte ELF Yapı İnşaat yüzde 49 ve dayısının şirketi olan Arden Gıda Sanayi Ticaret AŞ'de yüzde 5 hisse ortaklığı bulunduğunu beyan etti.

Kuriş'e soruşturma kapsamında suça konu şirketlerle ilişkisi de soruldu.

ELF Yapı ve Altun Mimarlık ile ortaklık bağını kabul eden Kuriş, Güldeniz İnşaat ve Ardeniz Emlak'ın annesi ve dayılarına miras kalan şirketler olduğunu söyledi.

Kayınbabası Mustafa Kösemusul'un ortak olduğu Perka Yapı, Asya Otomotiv, Ada Nakış, Verona, Ada Dokuma ve Asya Süs Bitkileri şirketleriyle ise bir bağı olmadığını savundu.

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Güleryüz Kuyumculuk'un eşinin ablasının eşine ait olduğunu belirten Kuriş, bu şirketle de ticari, hukuki veya fiili bağlantısı olmadığını iddia etti.

MASAK RAPORU VE BANKA HAREKETLERİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer alan finansal veriler ve şirketler arası yüksek para hareketleri de şüpheli Kuriş'e yöneltildi.

Arden Gıda Limited Şirketi'nin 2023 yılı sonrasında işlem hacminin ciddi oranda artması, POS ciro transferleri ve çeşitli şirketler üzerinden gerçekleştirilen milyarlarca liralık para akışına ilişkin rapordaki tespitlere yönelik soru üzerine Kuriş, şirketlerin ticari ve bankacılık işlemlerinin usulüne uygun şekilde muhasebe ve mali çalışanlar tarafından takip edildiğini savundu.

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Tanık ifadesinde geçen, "Kuriş'in yapının başına geçmesinin ardından ticari kurum ve yurtların yöneticileri başta olmak üzere cemaat mensuplarına 'mutlak itaat' konusunda baskı yaptığı ve yakınındaki bir grup isim aracılığıyla yapıyı yönettiği" iddiası sorulan Kuriş, tanığı tanımadığını belirterek, "Bu ifadeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Aleyhime atılmış bir iftiradır, hayal ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Kuriş şu beyanda bulundu:

"Benim hakkımda böyle ithamların yapılmış olmasını bir itibar cellatlığı olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Alihan Kuriş dedem Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever ben de onları severim. Kuran-ı Kerim hizmetlerini dedemin usulü üzerine devam ettirmek en önemli vazifemdir. Aynı zamanda bu konuda sivil toplum kuruluşunun kanaat önderiyim. Ancak yukarıda iddia edilen suçlamalarla alakalı hiç kimseye emir ve talimat vermedim. Dolayısıyla tarafıma isnat edilen asılsız suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum."