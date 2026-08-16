Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında örgüt lideri dahil 32 şüpheli tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik düzenlenen mali suç operasyonunda 38 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ALİHAN KURİS TUTUKLANDI

Şüphelilerden; örgüt lideri Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse tutuklandı.

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6 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Yusuf B., Ahmet G., Ömer Y., Ahmet E., İsmail Hakkı A. ve Selman Süleyman K. ise ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi. Öte yandan şüphelilerin yakınları, adliye önündeki basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in Süleymancılar cemaatinin başına geçmesinin ardından sosyal veya dini faaliyet alanı dışında faaliyetlere yöneldiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. ‘Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü’ne yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda, Kuriş’in de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı.

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FETÖ YÖNTEMLERİ İLE BENZERLİK

Şüphelilere ait 123 adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. İncelemelerde 100 milyar liralık para hacmi tespit edildiği, yapılanmanın bazı yöntemlerinin FETÖ’nün geçmişte kullandığı yöntemlere benzerlik gösterdiği kaydedildi.

SÜLEYMANCILARIN LİDERİ AİLECE ‘TAPU’ ZENGİNİ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Alihan Kuriş ve ailesinin üzerine kayıtlı devasa malvarlığı listesi ortaya çıktı. Resmi belgelere göre anne, baba, oğul ve kardeşten oluşan Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 adet gayrimenkul bulunduğu belirlendi. Malvarlığının çok büyük bir kısmı Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş’in üzerine kayıtlı. Anne Kuriş’in üzerine 138 taşınmaz bulunurken, ölen baba Mahmut Sabri Kuriş’in üzerine ise 26 taşınmaz kaydı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda bulunan paralara el koyuldu.

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DUBLEKSLER, APARTMANLAR

Soruşturma dosyasında yer alan detaylı mülk listelerinde gözaltındaki Alihan Kuriş’in üzerinde 14, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş üzerinde ise 13 taşınmaz belirlendi. Kuriş ile kardeşine ait Türkiye’nin en değerli lokasyonlarında yer alan lüks konutlar, geniş araziler ve ticari ofisler bulunuyor. Kadıköy Erenköy’de lüks bir dubleks ev ile yine aynı bölgede bir daire, Üsküdar Altunizade’de 9 bin 31 metrekare alana sahip ahşap ev ile yine Üsküdar Altunizade’de 922 metrekarelik arsa üzerinde yükselen 4 katlı betonarme apartman, Üsküdar Kısıklı’da 462 metrekare büyüklüğünde ev, bahçeli iki ahşap ev ve arsa dikkat çekti. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirilmişti.

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TARLA VE ARSALAR

Serdivan’da 21 bin 432 metrekare büyüklüğünde, içerisinde ahır bulunan ahşap ev ve devasa tarla ile Erenler’de geniş alan üzerine kurulu üç katlı ofis, işyeri ve arsa, Adapazarı Tekeler Mahallesi ve Serdivan bölgelerinde toplamda on binlerce metrekare büyüklüğe ulaşan çok sayıda geniş tarla ve arsa da Kurişlerin üzerinde görünüyor.

"ŞÜPHELİ" PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgütle bağlantılı şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiğinin tespit edildiği ve "kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği" değerlendirmesine yer verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler aracılığıyla ve yurt içi ve yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri dikkati çekti.

Buna göre, 168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri, İstanbul Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı, 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın yalnızca 34 bin liralık banka hareketi, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması ve şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü para trafiği tespit edildi.

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedilirken, şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon lira oldu.

Rapora göre, 2023'te 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme, 2024'te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma ve 826 milyon lira nakit çekme işlemi kaydedildi.

TEK BİR ŞİRKETTEN 8 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA ÇIKIŞI

Raporda, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de yer aldı.

Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemlerine göre yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı, buna karşılık 189 milyon 358 bin lira para girişi kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olurken, bu ülkeden yaklaşık 18 milyon lira giriş tespit edildi.

İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk ve başka ülkelerdeki hesaplara da para çıkışları yapıldığı MASAK raporunda yer aldı.

Rapora göre, 18 Kasım 2025'te kurulan ve sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin, MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken, herhangi bir mal alış-satış kaydının da bulunmadığı tespit edildi.

Şirket sermayesinin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığı belirtildi. Çok yüksek sermayeye rağmen aktif ticari hayatının bulunmadığı tespit edilen şirket için MASAK raporunda, bu durumun "oldukça dikkat çekici" olduğu ifade edildi.

DUBAİ'DEN GELEN MİLYON DOLARLAR NAKİT ÇEKİLDİ, ŞİRKETLERE TRANSFER EDİLDİ

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin MASAK raporunda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de yansıdı.

Buna göre, Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den birer gün arayla önce 2,5 milyon dolar, ardından 2,6 milyon dolar para geldi. Ertesi gün ise hesaptan 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar tutarında nakit çekim yapıldı.

Hesaba, "Shanghai Omega FZE" kaynaklı 12 Ocak 2017'de ise 2 milyon 365 bin dolar giriş oldu, ertesi gün buna yakın tutarda nakit çekim gerçekleştirildi. 26 Eylül 2019'da ise FIDATO'dan 2 milyon 250 bin dolar geldi, dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm'e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın'a ise 450 bin dolar transfer yapıldı.

Bu şirketin hesabına 15 Kasım 2022'de, "Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldı. Bir gün sonra bir enerji şirketine "GES için panel alımı ön ödemesi" açıklamasıyla gönderildi. 7 Kasım 2023'te de yatırılan yaklaşık 1 milyon dolar, aynı enerji şirketine aktarıldı.

"YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİNİN KAYNAĞININ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKİR"

İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında da 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi gerçekleşti. Bazı dolar cinsi nakit girişlerinde "ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan" ve "Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamalarına yer verildi. 25 Haziran 2024'te 2 milyon dolar, 31 Temmuz 2024'te 1,2 milyon dolar, 4 Ocak 2024'te 1 milyon dolar, Aralık 2023'te ise farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit yatırma işlemi kayıtlara girdi.

Raporda, Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarındaki milyarlarca liralık nakit hareketlerinde ise "Abdullah Özcan Yavuz teslimatı", "Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan" ve "Abdullah Özcan Yavuz adına Kasım Arınç tarafından yatırılan" açıklamalarının kullanıldığı görüldü.

Raporda, "özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine" işaret edildi.

MASAK kayıtlarında, Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü.

Raporda hesaba yatırılan nakitlerin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların ardından aynı gün ya da takip eden günlerde başka şirketlere transferlerinin yapıldığı ifade edildi.

"KURBAN PARASI" TRAFİĞİ

MASAK raporunda, 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin liranın "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği, ertesi gün aynı paranın Ümran Eğitim hesabına "yanlış para transferi" notuyla iade edildiği, ardından Ahmet Seven'e aynı miktarda paranın "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği tespitine yer verildi.

Ayrıca, aynı günlerde şirket hesabına milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı kişilere yüksek tutarlı para çıkışları kaydedildi.

GÜMÜŞSOY SEVİM KURAN OKUTMA VAKFI'NIN 567 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ VAR

MASAK raporuna göre, soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve "bağış" açıklamalı para girişleri, daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildi.

Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitime 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildi.

ŞİRKETLER ARASI PARA TRAFİĞİNDE "YOĞUN BAĞLANTI" TESPİTİ

MASAK raporunda, Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere raporda adı geçen kuruluşların arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantıların bulunduğu tespitine yer verildi.

Raporda ayrıca, incelenen şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin biçimde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleriyle mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığını bildirildi.

Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması raporun dikkat çektiği ortak özellikler arasında yer aldı.

MASAK raporunda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" ile ilişkili şirket ve kuruluşlara ilişkin incelemede, "kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu" değerlendirmesine yer verildi.

13 AĞUSTOS'TA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 33'ü yakalanmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütüldüğünü bildirmişti.

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