'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında 37 klasörlük mali dosya ele geçirildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve soruşturmaya konu delillerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen ihbarın değerlendirilmesi üzerine Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde R.B. isimli kişinin ikameti ve eklentilerinde örgüt faaliyetleriyle bağlantılı belge ve dokümanların bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda arama kararı çıkartıldı. Yapılan aramalarda 37 klasör içerisinde; hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, ‘bağış’ adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, çeşitli finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilerek incelemeye alınmak üzere el konuldu.

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Yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu finansal evrakları ikamete getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan M.A. olduğu tespit edildi. Ele geçirilen belge ve finansal kayıtların örgütün mali yapılanması, para hareketleri ve faaliyetleriyle bağlantısının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.