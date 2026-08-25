×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında 37 klasörlük mali dosya ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Alihan Kuriş Suç Örgütü#Soruşturma
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 37 klasörlük mali dosya ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 22:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, Antalya’da örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bir evde gerçekleştirilen aramada 37 klasör içerisinde hesap dekontları, ‘bağış’ adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve soruşturmaya konu delillerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen ihbarın değerlendirilmesi üzerine Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde R.B. isimli kişinin ikameti ve eklentilerinde örgüt faaliyetleriyle bağlantılı belge ve dokümanların bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda arama kararı çıkartıldı. Yapılan aramalarda 37 klasör içerisinde; hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, ‘bağış’ adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, çeşitli finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilerek incelemeye alınmak üzere el konuldu.

Haberin Devamı

Yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu finansal evrakları ikamete getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan M.A. olduğu tespit edildi. Ele geçirilen belge ve finansal kayıtların örgütün mali yapılanması, para hareketleri ve faaliyetleriyle bağlantısının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Alihan Kuriş Suç Örgütü#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!