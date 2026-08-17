Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Aylık kazancını açıkladı

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"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 32 kişi tutuklandı. Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz gelişmeleri aktardı;

"Ben Kısıklı da doğdum büyüdüm, ilk okul öğrenimimi Çamlıca İlk okulunda okudum. Orta okul ve Lise eğitimimi de yine Üsküdar da tamamladım. Üniversite'yi Maltepe Üniversitesi Mimarlık bölümünü okuyarak tamamladım. 2005 yılında Altun mimarlık ve İnşaat Şirketini kardeşim Hilmi Tuna KURİŞ ile kurduk. Ve yıllarca bu şirkette faaliyetimize devam ettik. Bu şirketin çalışma alanı proje inşaat üzerinedir. Bunun yanında Yapı Müteahhitliği ve dayımın gıda şirketi olan ARDEN gıdanın da eski ortağıyım.2009 yılında Seda KURİŞ hanım ile İstanbul ilinde evlendim. Eşim ev hanımıdır. Bu evlilikten 3 çocuğum vardır. Çocuklarımda halen yanımızda yaşamaktadır.

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"ADIMA KAYITLI HAT YOK"

Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. ancak ulaşım için geneldi ofis hattını kullanırım ancak onu da şuan net olarak hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hatları ile irtibat kurmaktayım. Benim adıma yada başkası adına olup kullandığım hiçbir başka hat yoktur.

Benim adıma kayıtlı babamdan intikal eden miras yoluyla bana geçen gayrimenkuller vardır. Eşim adına yada çocuklarım adına herhangi bir gayri menkul yoktur. Eşimin adına kayıtlı plakasının tam hatırlamadığım 2022 model bir araç vardır. Çocuklarım adına herhangi bir araç yoktur.

Kendi adıma kullandığım 2000'li yıllardan beridir İş Bankasında kullanmakta olduğum Vadesiz hesabım vardır. İlgili banka hesabımı şahsi işlemlerim için kullanırım hatırladığım kadarıyla 650.000 TL param vardır. Ancak ilgili banka hesabında otomatik ödeme olduğu için net olmayabilir.

Firmamızın ticari hesapları farklı bankada mevcuttur. Bunlar zaten sistemde kayıtlıdır ve şirket adına kayıtlıdır. Gerekli bankacılık işlemlerini ticari usul gereği muhasebecilerimiz mali çalışanlarımız takip eder. Bu hesaplara ilişkin meblağlar ise muhasebe birimlerimizde kayıtlıdır.

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"AYLIK GELİRİM 380 BİN TL"

Suçlamaları kabul etmiyorum, bana yöneltilen suçlamalarla ilgili kimseye emir ve talimat vermedim. Gelir ortalamam 380 bin TL civarındadır. Bunlar Şirketten aldığım maaş ödemeleri kira geliridir. Hilmi Tuna Kuriş benim kardeşim olur kendisi ile ortak ticari faaliyetimiz devam etmektedir. Fahri CANDEMİR isimli şahsı Vakıf faaliyetlerinden tanırım. Ayrıca dedemin kabrinin bakım hizmetlerini takip eder. Bu nedenle ben ve kardeşim bu bakıma yönelik küçük miktarlarda ödeme yapmaktayız Osman ASLANALİ isimli şahıs İstanbul dan komşum olur.

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Evimde bulunan altınlar eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır. Çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir.

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Muhammed Dağ isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur. Mehmet Aksu isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur. Mehmet Bozpınar isimli şahsı sosyal ilişkim sebebiyle tanırım kendisi hoca efendidir. Ticari bir ilişkim yoktur. Mehmet Akbacakoğlu kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım oradan tanırım bunun dışında da hiçbir ticari ilişkim yoktur. Süleyman Kahraman isimli şahsı İstanbul ilinden sosyal çevremden tanırım kendisi hocaefendidir. Hiçbir ticari ilişkim yoktur. Recep Okumuşlar isimli şahsı İstanbul ilinden sosyal çevremden tanırım kendisi hocaefendidir. Hiçbir ticari ilişkim yoktur. Şeref Toprak isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur Mehmet Hilmi Molla Ümraniye Gümüşsoy vakfında birkaç kez görmüştüm oradan ismini hatırlıyorum hiçbir ticari ilişkim yoktur. Nezih Murat Büyükgöze isimli şahsı İstanbul ilinden sosyal çevremden tanırım kendisi hocaefendidir. Hiçbir ticari ilişkim yoktur. Metin Güder Ümraniye Gümüşsoy vakfında birkaç kez görmüştüm oradan ismini hatırlıyorum hiçbir ticari ilişkim yoktur. Hilmi Şenol isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur Kazım Per isimli şahıs annem ve dayımın hissedar olduğu arazi ile alakalı gayrimenkul işlerini takip ettiği zamanlarda proje hakkında görüşmeler dolayısıyla tanırım kendisi emlakçıdır. Bu nedenle işim gereği tanırım. Aramızda hiçbir ticari bağ yoktur.

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Süleyman Hilmi Dinç eski bir tarihte İskenderun da bir vakıf binasında görmüştüm oradan ismini hatırlıyorum ancak aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Ahmet Sevban Özgan isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur Rıdvan Erdal Ümraniye Gümüşsoy vakfında birkaç kez görmüştüm oradan ismini hatırlıyorum hiçbir ticari ilişkim yoktur. Selahattin İnel isimli şahsı Üsküdar da tanıştığım bir islam alimidir 2001-2004 yılları arasında zaman zaman görüşmüşlüğüm vardır. Yunus Aslan isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur Yusuf Büyükgöze isimli şahıs Murat Büyükgöze isimli şahsın babasıdır kendisi vaizdir. Bu suretle birkaç kez görmüştüm Ahmet Gökçen isimli şahıs Hukuk profesörüdür. O sebeple tanırım. Ancak aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Şaban Dinçer isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur. Ahmet Şimşek Ümraniye Gümüşsoy vakfında birkaç kez görmüştüm oradan ismini hatırlıyorum hiçbir ticari ilişkim yoktur. Hamza Deniz isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur Muhammet Karaköse isimli şahsı Malatya ve Bolu da 4-5 kez sosyal çevre sebebiyle gördüğüm tanıştığım bir şahıstır. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Ömer Yılmaz isimli şahıs Samsun da ve Karabük ta 4-5 kez sosyal çevre sebebiyle gördüğüm tanıştığım bir şahıstır. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Hayrullah USUL isimli şahıs Trabzon da bir kaç kez sosyal çevre sebebiyle gördüğüm tanıştığım bir şahıstır. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Zübeyr Özcan isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur Abdulkerim EMRAH isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur. Mustafa Gökduman isimli şahsı sosyal çevrem sebebiyle birkaç ismini duymuştum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. İsa Çardak isimli şahsı sosyal çevrem sebebiyle birkaç ismini duymuştum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur.

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Cevat Bağcı isimli şahsı sosyal çevrem sebebiyle birkaç ismini duymuştum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Mehmet Kurban isimli şahsı sosyal çevrem sebebiyle birkaç ismini duymuştum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Zeki Altınel isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur Selman Süleyman Keşkekçi isimli şahsı sosyal çevrem sebebiyle birkaç ismini duymuştum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Mehmet Tekin isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur İsmail Hakkı Akgün isimli şahsı sosyal çevrem sebebiyle birkaç ismini duymuştum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Ahmet Efe isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur Hüseyin Türker isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur. Muharrem Hilmi Akbulut isimli şahıs benim İstanbul ilindeki ikametimin bahçesinin zaman zaman bakımını yapması sebebiyle ismen tanırım. Bu işlerinden dolayı kendisine de harçlık vermişliğim vardır. Abdulhakim Tokdemir isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur. Umut Özkara isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur. Selahattin Semiz isimli şahsı tanımam birkaç kez ismini duymuştum ticari yada sosyal ilişkim yoktur. Ömer Büyükalkanat isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur. Muammer Sivrikaya isimli şahsı sosyal çevrem sebebiyle birkaç ismini duymuştum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. İzzet Cengiz isimli şahsı tanımam ticari yada sosyal ilişkim yoktur. Ahmet Uğur Pakcan Bolu’da kaldığım zamanlarda birkaç kez görmüştüm ticari yada sosyal ilişkim yoktur.

ELF Yapı Anonim Şirketi isimli şirket eski hissedarı olduğum şirkettir. ALTUN Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi benim halen faal olan hissedarı olduğum şahsi şirketimdir. GÜLDENİZ İnşaat Anonim Şirketi isimli firma anneme dayılarıma amcası Ertuğrul DENİZOLGUN dan miras kalan şirkettir. ARDENİZ Emlak Anonim Şirketi isimli firma anneme dayılarıma amcası Ertuğrul DENİZOLGUN' dan miras kalan şirkettir.

ARDEN Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi eski hissedarı olduğum şirkettir. PERKA Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kayınbabam olan Mustafa KÖSEMUSUL'un ortağı olduğu firmadır. Bu firmayla benim herhangi bir ticari bağım ilişkim yoktur. Hukuki ve fiili de bir bağım yoktur. ASYA Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi kayınbabam olan Mustafa KÖSEMUSUL un ortağı olduğu firmadır. Bu firmayla benim herhangi bir ticari bağım ilişkim yoktur. Hukuki ve fiili de bir bağım yoktur.

ADA NAKIŞ Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret Sanayi Limited Şirketi kayınbabam olan Mustafa KÖSEMUSUL un ortağı olduğu firmadır. Bu firmayla benim herhangi bir ticari bağım ilişkim yoktur. Hukuki ve fiili de bir bağım yoktur. VERONA Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi kayınbabam olan Mustafa KÖSEMUSUL un ortağı olduğu firmadır. Bu firmayla benim herhangi bir ticari bağım ilişkim yoktur. Hukuki ve fiili de bir bağım yoktur.

ADA DOKUMA İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kayınbabam olan Mustafa KÖSEMUSUL'un ortağı olduğu firmadır. Bu firmayla benim herhangi bir ticari bağım ilişkim yoktur. Hukuki ve fiili de bir bağım yoktur.

GÜLERYÜZ Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi isimli firma eşimin ablasının beyine ait olan firmadır. Bu firmayla benim herhangi bir ticari bağım ilişkim yoktur. Hukuki ve fiili de bir bağım yoktur. ASYA Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi kayınbabam olan Mustafa KÖSEMUSUL un ortağı olduğu firmadır. Bu firmayla benim herhangi bir ticari bağım ilişkim yoktur. Hukuki ve fiili de bir bağım yoktur. Diğer ismi geçen firma şirketlerle hiçbir bağım yoktur."

NE OLMUŞTU?

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.

İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 38 şüpheliden, Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse'yi tutukladı.