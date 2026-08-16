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Alihan Kuriş soruşturması: Grubun Köln'de inşa ettiği 70 milyon euro'luk dev genel merkez görüntülendi

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#Alihan Kuriş Soruşturması#Köln'de İnşa Edilen Merkez#İslam Kültür Merkezleri Birliği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 13:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, grubun Almanya’nın Köln kentinde inşaatı süren 70 milyon euro değerindeki genel merkez binası görüntülendi. Soruşturmada Kuriş ailesine ait 191 taşınmaz tespit edilirken, "İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)" adı altında yapımı devam eden dev kompleksin kara para aklamak amacıyla kullanıldığı iddiaları da mercek altına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Alihan Kuriş soruşturması: Grubun Kölnde inşa ettiği 70 milyon euroluk dev genel merkez görüntülendi

Soruşturmada Kuriş ve ailesine ait toplam 191 taşınmaz bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda Almanya'da "İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)" adı altında faaliyet gösterilen grubun inşaatı devam eden ve tamamlanmasının ardından faaliyetlerinin tamamının kaydırılması beklenen merkez görüntülendi.

Yaklaşık 12 bin 600 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen yaklaşık 70 milyon euro'luk kompleksin tamamlandığında VIKZ'nin Almanya'daki en önemli merkezlerinden biri olması bekleniyor.

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Alihan Kuriş soruşturması: Grubun Kölnde inşa ettiği 70 milyon euroluk dev genel merkez görüntülendi

17 BİN 763 METREKARE KULLANIM ALANINA SAHİP

Temeli 14 Mart 2023'te VIKZ'nin 50. kuruluş yıl dönümünde atılan kompleksin 2027 yazında tamamlanması bekleniyor. 17 bin 763 metrekare kullanım alanına sahip olacak merkezde yönetim birimlerinin yanı sıra eğitim ve toplantı salonları, mescit, öğrenci yurdu, misafirhane, restoran, kütüphane ve sosyal alanların bulunması planlanıyor. Projenin brüt kat alanının ise yaklaşık 32 bin 800 metrekare olduğu belirtiliyor. Merkezde 881 kişilik ibadet alanı, 231 yataklı öğrenci yurdu ve 114 yataklı misafirhane, 172 araçlık otopark olması planlanıyor.

Alihan Kuriş soruşturması: Grubun Kölnde inşa ettiği 70 milyon euroluk dev genel merkez görüntülendi

Temel atma törenine VIKZ Başkanı Ali Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Köln'ün yerel yöneticileri, eski Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Schramma, Müngersdorf Vatandaş Derneği temsilcileri, komşu Katolik kilisesinin papazı ve mimarlık ekibinin temsilcileri katılmıştı. Dev kompleksin finansmanın ise üye katkıları, bağışlar ve kredilerle sağlandığı belirtiliyor.

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Öte yandan, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Köln'de inşaatı süren merkez binanın kara para aklamak için kullanıldığı iddiaları da araştırılıyor.

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#Alihan Kuriş Soruşturması#Köln'de İnşa Edilen Merkez#İslam Kültür Merkezleri Birliği

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