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Alihan Kuriş operasyonunda kritik isimlerden biri daha yakalandı

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#Alihan Kuriş#Antalya#Mehmet Akay
Alihan Kuriş operasyonunda kritik isimlerden biri daha yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 17:32

Alihan Kuriş'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada örgütün mali işlerini yürüten isimlerden Mehmet Akay, Antalya Korkuteli'nde yakalandı.

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Alihan Kuriş'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evrak ve toplantı tutanaklarının saklanması sürecinde rol aldığı tespit edilen Mehmet Akay'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

YAKINININ ADRESİNDE YAKALANDI

Bu kapsamda, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan Mehmet Akay'ın, örgüte ait belgelerin saklanacağı yere götürülmesi için talimat verdiği ve süreç boyunca aktif rol aldığı tespit edildi. Firari olarak aranan Mehmet Akay, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde, bir yakınına ait ikamette yakalandı.

ÖRGÜTÜN MALİ YAPISI İNCELENİYOR

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Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste arama yapılırken, cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Ele geçirilen dijital materyal ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağlantıların, belgelerin hangi amaçla saklandığının, bu süreçte talimat veren ve hareket eden diğer kişilerin ve örgütün mali yapılanmasının bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

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#Alihan Kuriş#Antalya#Mehmet Akay

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