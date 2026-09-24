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"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı

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#Alihan Kurış Soruşturması#Tutuklama#Adli Kontrol
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 11:33

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Alihan Kuriş suç örgütü faaliyetleri kapsamında 4 gün önce gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları ardından 22 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 20 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

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#Alihan Kurış Soruşturması#Tutuklama#Adli Kontrol

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