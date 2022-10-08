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Alibeyköy Cep Otogarı’nda feci ölüm! Geri geri gelen otobüsün altında kaldı

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#Alibeyköy #Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası
Alibeyköy Cep Otogarı’nda feci ölüm Geri geri gelen otobüsün altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 09:41

Alibeyköy Cep Otogarı’nda geri geri gelen yolcu otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’den İstanbul’a seyahat eden bir kadın, saatlerce yolculuk yaptığı otobüsten İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı’nda indi.

Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsün arkasında olan ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan talihsiz kadın ezilerek feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayı yapan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Alibeyköy #Yolcu Otobüsü#Trafik Kazası

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