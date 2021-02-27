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Gündem
Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/Ä°stanbul, (DHA)
Haber GiriÅŸ: 27.02.2021 - 14:13 | Son GÃ¼ncelleme:

Alibeyköy BarajÄ±'nda tedirginlik yaratan olay! Ölü balÄ±klar...

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AlibeykÃ¶y BarajÄ±'nda bulunan onlarca Ã¶lÃ¼ balÄ±k ve karabatak kuÅŸu bÃ¶lgede tedirginlik yarattÄ±.

Ä°stanbul'un Ã¶nemli su kaynaklarÄ±ndan biri olan AlibeykÃ¶y BarajÄ±'nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bulunan onlarca Ã¶lÃ¼ balÄ±k dikkat Ã§ekti. BalÄ±klarÄ±n yakÄ±nÄ±nda Ã¶lmÃ¼ÅŸ karabatak kuÅŸu da yer alÄ±rken balÄ±k tutmaya gelenler, "Daha Ã¶nce hiÃ§ bÃ¶yle bir ÅŸey ile karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k" dedi.

AlibeykÃ¶y BarajÄ±nda tedirginlik yaratan olay Ã–lÃ¼ balÄ±klar...

Ä°stanbul'a su taÅŸÄ±yan en Ã¶nemli barajlardan biri olan AlibeykÃ¶y BarajÄ±'na balÄ±k tutmak iÃ§in giden vatandaÅŸlar, onlarca Ã¶lÃ¼ balÄ±k ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ã‡ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ balÄ±ÄŸÄ±n suyun yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§evrede de Ã¶lmÃ¼ÅŸ karabatak kuÅŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu gÃ¶ren vatandaÅŸlar, balÄ±k tutmadan evlerine dÃ¶ndÃ¼. BalÄ±klarÄ±n ve kuÅŸlarÄ±n neden Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼yse, henÃ¼z bilinmiyor. BalÄ±klarÄ± kaÃ§ak avlanan kiÅŸilerin de bÄ±rakarak uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi belirtilirken Ã§ocukluÄŸundan beri AlibeykÃ¶y BarajÄ±'na geldiÄŸini belirten Mustafa Erutku, ilk defa bÃ¶yle bir manzara ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
AlibeykÃ¶y BarajÄ±nda tedirginlik yaratan olay Ã–lÃ¼ balÄ±klar...

Erutku, "ArkadaÅŸÄ±mla dÃ¼n sabah saatlerinde 8 gibi balÄ±k tutmak iÃ§in buraya geldik. Ã–nce az ileride bir yere gittik. Sonra buraya geldiÄŸimizde Ã¶lÃ¼ balÄ±klarla ve kuÅŸlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± balÄ±k tutma istediÄŸimiz kaÃ§tÄ±. Korktuk biraz. Bu mahallede oturuyoruz, genellikle geldiÄŸimiz yer. Daha Ã¶nce hiÃ§ karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k burada bÃ¶yle bir ÅŸeyle. O yÃ¼zden bazÄ± yerlere haber verdik. DÃ¼n daha Ã§oktu. BugÃ¼n geldiÄŸimizde daha az, birisi aldÄ± bÃ¼yÃ¼k ihtimalle. Suyun dibini tam gÃ¶remediÄŸimiz iÃ§in bilmiyorum ne kadar vardÄ±r. Neyden kaynaklanÄ±yor bilmiyorum suda zehir olabilir, fabrika atÄ±ÄŸÄ± olabilirâ€¦ Arkada yÃ¼zen karabatak kuÅŸlarÄ±nÄ± da Ã¶lÃ¼ halde gÃ¶rdÃ¼k" diye konuÅŸtu.Â
AlibeykÃ¶y BarajÄ±nda tedirginlik yaratan olay Ã–lÃ¼ balÄ±klar...

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