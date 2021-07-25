AlibeykÃ¶y BarajÄ±nda ekipleri harekete geÃ§iren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan ve Ä°stanbul'un en Ã¶nemli su kaynaklarÄ±ndan biri olan AlibeykÃ¶y BarajÄ±'nda onlarca Ã¶lÃ¼ balÄ±k kÄ±yÄ±ya vurdu. Neden Ã¶ldÃ¼kleri Â bilinmeyen balÄ±k Ã¶lÃ¼mlerinin ardÄ±ndan, Ä°stanbul Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Su Ã¼rÃ¼nleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri yetkilileri bÃ¶lgeye gelerek, balÄ±klarÄ±n kÄ±yÄ±ya vurduÄŸu noktada sudan numune aldÄ±.

Barajdan su numunesi ve Ã¶lmÃ¼ÅŸ balÄ±klarÄ± alan ekipler, balÄ±k Ã¶lÃ¼mlerini belirlemek ve inceleme yapmak Ã¼zere Ã¶rnekleri laboratuvara gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

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