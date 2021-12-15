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Ali Yüksel kimdir? Yeni Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel'in biyografisi

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Ali Yüksel kimdir Yeni Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yükselin biyografisi

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. Aşçı'nın yerine Ali Yüksel atandı. Ali Yüksel İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev alıyordu. Peki, Ali Yüksel kimdir? İşte Yeni Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel'in biyografisi...

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Yeni Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel, 1966 yılında Alanya’da doğdu. İlkokulu Alanya’da, ortaokul ve lise öğrenimini ise Antalya Aksu Erkek Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 1987 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında Yozgat Kaymakam Adayı olarak Mülki

İdare Amirliği mesleğine intisap etmiş olup, 1991 yılından itibaren sırasıyla Aksaray-Gülağaç, Van-Özalp, Bolu-Mengen ve Denizli-Sarayköy Kaymakamlığı görevlerini yürüttü.

1999 yılında Mülkiye Müfettişliğine ve aynı yıl Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. (Mesleği süresince de eğitimini sürdürdü: Gazi Üniversitesi Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı, ATAUM tarafından yürütülen “Avrupa Birliği Uzmanlık Programı”nı tamamladı, 1 yıl İngiltere’de ve 6 Ay ABD’de (Florida) İngilizce dil eğitimine ve mesleğiyle ilgili programlara katıldı.) Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yürütmekteydi.

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