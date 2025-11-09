Altay Ali ve İsmail Oransal yurt dışına kaçmaya çalışırken Tekirdağ’da yakalandı!

Haberin Devamı

Kocaeli’de 6 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı. Polis ekipleri iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal’ı Yalova’da yakaladı. Aracından valizleri çıkan Oransal’ın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Olay sonrası kayıplara karışan İsmail Oransal (Kurtuluş Oransal'ın oğlu) ve aynı aileden Altay Ali Oransal ise bugün yurtdışına kaçmaya çalışırken Tekirdağ’da yakalandı.



Soruşturma kapsamında Altay Ali ve İsmail Oransal, kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım etmeye çalıştığı belirlenen dayıları ile iki kişi daha gözaltına alındı.Soruşturmayı genişleten ekipler, Aleyna Oransal (Kurtuluş Oransal’ın eşi) ve Gökberk adlı bir kişinin birlikte yetkili olduğu farklı bir şirket tespit etti. Bu şirketin faaliyet alanının patlamanın meydana geldiği üretim sahasıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Bunun üzerine iki isim hakkında da gözaltı kararı verildi.Hatırlanacağı gibi olayın ilk günü Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli için harekete geçildi. İşyeri sahibi Kurtuluş Oransal ve 2 vardiya amiri, Kocaeli ve Yalova’da gözaltına alınmıştı.Yapılan son operasyonlarla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı da 11'e yükselmiş oldu.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çıkan yangında 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasında itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.

Olay yeri, ekiplerin rahat çalışabilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.



Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara konulan cenazeler, kimlik teşhisi ve otopsi için morga götürüldü.

Yangında ölenlerin, Esma Dikan, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu belirlendi.