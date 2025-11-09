Altay Ali ve İsmail Oransal yurt dışına kaçmaya çalışırken Tekirdağ’da yakalandı!

Güncelleme Tarihi:
Kocaeli’de 6 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı. Polis ekipleri iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal’ı Yalova’da yakaladı. Aracından valizleri çıkan Oransal’ın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.
Olay sonrası kayıplara karışan İsmail Oransal (Kurtuluş Oransal'ın oğlu) ve aynı aileden Altay Ali Oransal ise bugün yurtdışına kaçmaya çalışırken Tekirdağ’da yakalandı.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangında 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasında itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.
Olay yeri, ekiplerin rahat çalışabilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara konulan cenazeler, kimlik teşhisi ve otopsi için morga götürüldü.
Yangında ölenlerin, Esma Dikan, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu belirlendi.