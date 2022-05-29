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Ali Tatar’ın bayrağı geri döndü

#Ali Tatar#FETÖ#Ahmet Tatar
Ali Tatar’ın bayrağı geri döndü

Amirallere suikast soruşturmasında haksız suçlamalara hedef olunca intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın kabrinden çalınan bayrak direğinin yerine yenisi yapıldı.

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FETÖ’nün Ergenekon kumpasında suçlanan Ali Tatar, ‘amirallere suikast’ iddiasıyla hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilince 19 Aralık 2009’da yaşamına son vermişti. Tatar’ın tutuklanmasına neden olan belgedeki el yazısının kendisine ait olmadığı ise ölümünün ardından ortaya çıkmıştı.

‘KİM NEDEN YAPTI BİLMİYORUZ’

Ali Tatar’ın mezarına kısa süre önce yapıldığı tahmin edilen saldırıyı kardeşi Ahmet Tatar duyurdu. Ahmet Tatar, kırılan direğin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Böyle bir şeyi kim niye yapar anlam veremiyorum. Çok üzüldüm” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kabire yeniden bayrak direği dikip Türk bayrağı astı. Ahmet Tatar, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, mezarın bulunduğu bölgede kamera olmadığından saldırganların tespit edilemediğini ve soruşturma açılmadığını belirterek şöyle dedi: “Kim, neden yaptı, hiçbir şey bilmiyoruz. Bir düşmanlık maksadıyla da yapılmış olabilir, hırsızlık maksadıyla da yapılmış olabilir. Bayrak direğini kırıp götürmüşler, mezara zarar vermemişler. Ama bu manzarayla karşılaştığı zaman insanın çok canı sıkılıyor. Çünkü bu memlekette her şey yapılır da mezara saldırılmaz. Mezarın, cenazenin dokunulmazlığı vardır.”

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#Ali Tatar#FETÖ#Ahmet Tatar

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