Ali Nuhoğlu’nun para yanıtı

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- Nuhoğlu, “Ekrem İmamoğlu ile aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi’nden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur. Ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır” dedi.

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m Ali Nuhoğlu’na ifadesinde yeğeni Kaan Nuhoğlu’nun İSTCON isimli firmasıyla ilgili sorular da soruldu. Soruda, KİPTAŞ’ın 2024’te ihaleye çıktığı ve ihale sonucunda İSTCON ile 2 milyon 100 bin lira bedelle sözleşme imzalandığı hatırlatıldı. KİPTAŞ’ın İSTCON isimli şirkete avans ödemesi olarak 199 milyon 500 bin yatırdığı ancak paranın bir kısmının Ali Nuhoğlu’na ait Trend AŞ’ye gönderildiği sonrasında da vekâletle nakit olarak çekildiği belirtildi. Nuhoğlu, “Sizin ihaleye girmemenize rağmen ihalenin ilk avansları neden size gelmiştir?” sorusuna da “İSTCON firması ile aramda olan borç alacak ilişkisinden kaynaklıdır” yanıtını verdi.