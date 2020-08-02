Ali Murat Kırık kimdir? Doç. Dr. Ali Murat Kırık'ın biyografisi

Doç. Dr. Ali Murat Kırık, 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2004 yılında Özel Bilgi Lisesi’ni birincilikle tamamladı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü de birincilikle bitirdi. Bu zaman dilimi içerisinde çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı.

2009 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2010 yılında “IP Televizyon Yayın Teknolojisi” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. Aynı yıl içerisinde Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Ali Murat Kırık, 2013 yılında “Yeni Medya Çağı Çerçevesinde Türkiye’de Televizyondan İnternete Dönüşüm ve Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu” adlı teziyle doktorasını tamamladı ve yardımcı doçent oldu.

2018 yılından beri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde doçent olarak çalışan Ali Murat Kırık; Yeni Medya, Televizyon Teoriler, Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları, Sosyal Medya derslerini vermektedir. Aynı zamanda Milat Gazetesi'nde teknoloji ve eğitim yazarlığı yapmakta olup Türkiye Gazetesi’ndeki “Geniş Açı” köşesinde de ayda bir teknoloji üzerine yazılar yazmaktadır. Ali Murat Kırık, ulusal medyadaki televizyon, dergi, gazete ve haber ajanslarına sosyal medya, yeni medya, dijital iletişim ve siber güvenlik alanında demeçler vermektedir.

Ali Murat Kırık’ın; Etkileşimli Televizyon, Sosyal Medya Araştırmaları - I “Sosyalleşen Birey”, Sosyal Medya Araştırmaları - II ”Sosyalleşen Olgular”, Sosyal Medya Araştirmalari III - “göz(et)lenen toplumdan göz(et)lenen bireye” , Bilişim Ve…, Sosyal Medya ve İnternet Ortamında Viral Reklamcılık, Medya Çağında İletişim “Sokaktan Ekrana, Sanaldan Gerçeğe”, Geleneksel Medyada Çocuk ve İletişim, Yeni Medyada Çocuk ve İletişim isimli yayımlanmış dokuz kitabı ve yüzün üzerinde akademik makalesi ve bildirisi bulunmaktadır.