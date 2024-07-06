×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ali Koç şüpheli olarak ifade verdi

Güncelleme Tarihi:

#Ali Koç#İfade#Derbi
Ali Koç şüpheli olarak ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 19 Mayıs’ta Trendyol Süper Lig’in 37’nci haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran’ın darp edildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

Haberin Devamı

 

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ifade vermiş ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ali Koç dün avukatlarıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcıya yaklaşık 1.5 saat ifade verdi. İfade işleminin ardından Koç adliyeden ayrıldı. Ali Koç, savcılıktaki ifadesinde, “Müşteki Eray Yazgan’a ‘Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin’ şeklindeki sözlerimin tehdit olduğu iddia edilmiştir. Ancak bu sırada ben ortam daha fazla gerginleşmesin diye bu kişinin uzaklaşması gerektiğini söyleyerek sadece uyarıda bulundum” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Koç#İfade#Derbi

BAKMADAN GEÇME!