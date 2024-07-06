Ali Koç şüpheli olarak ifade verdi

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Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ifade vermiş ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ali Koç dün avukatlarıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcıya yaklaşık 1.5 saat ifade verdi. İfade işleminin ardından Koç adliyeden ayrıldı. Ali Koç, savcılıktaki ifadesinde, “Müşteki Eray Yazgan’a ‘Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin’ şeklindeki sözlerimin tehdit olduğu iddia edilmiştir. Ancak bu sırada ben ortam daha fazla gerginleşmesin diye bu kişinin uzaklaşması gerektiğini söyleyerek sadece uyarıda bulundum” dedi.