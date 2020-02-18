Ali İsmail protestosuna iki yıl ceza

ALİ İsmail Korkmaz’ın Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülmesiyle ilgili Kayseri’de görülen davada, sanıklara verilen cezaları yeterli bulmayan yaklaşık 300 kişilik grup gösteri düzenledi. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gösteriye katıldıkları tespit edilen kişilere dava açıldı. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 33 kişiye açılan dava 4 Şubat’ta bitti. Gerekçeli kararda, sanıkların bazılarının elinde taş bulunduğu, çöp bidonlarının tekmelendiği ve polislere flama sopalarıyla vurulduğu, dört polisin yaralandığı anlatıldı. Mahkeme 15 sanığa kamu malına zarar vermek suçundan 10’ar ay, 16’sına yasadışı gösteriye katılmaktan 2’şer yıl 1’er ay, 7’sine bu gösteriye yasadışı örgütlere ait işaret taşımak ve slogan atmaktan 5’er ay, 33’üne ihtara rağmen dağılmamaktan 5’er ay, 6’sına direnmeden 5’er ay hapis cezası verildi. Bir yıl altındaki cezalar için erteleme ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı çıktı.