MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAli İsmail Korkmaz davasında görüntü silene 1 yıl 8 ay
GeriGündem Ali İsmail Korkmaz davasında görüntü silene 1 yıl 8 ay
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ali İsmail Korkmaz davasında görüntü silene 1 yıl 8 ay

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Ali İsmail Korkmaz davasında görüntü silene 1 yıl 8 ay

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği andaki görüntüleri sildiği tespit edilen bilirkişi Serkan Uğurluoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Sanık Uğurluoğlu’na ‘gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma’ suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Ancak, mahkeme sanık hakkında iyi hal indirimi yaparak verilen cezayı 1 yıl 8 aya indirerek, erteledi. Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz dövülerek öldürülmüştü. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında, Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği andaki görüntüler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Serkan Uğurluoğlu bilirkişi olarak görevlendirdi. Mahkeme verdiği bu cezadan ‘sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri’ gerekçesiyle hakkında iyi hal indirimi yaptığını duyurdu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi