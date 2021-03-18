Ali İsmail Korkmaz davasında görüntü silene 1 yıl 8 ay

Mahkeme, Sanık Uğurluoğlu’na ‘gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma’ suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Ancak, mahkeme sanık hakkında iyi hal indirimi yaparak verilen cezayı 1 yıl 8 aya indirerek, erteledi. Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz dövülerek öldürülmüştü. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında, Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği andaki görüntüler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Serkan Uğurluoğlu bilirkişi olarak görevlendirdi. Mahkeme verdiği bu cezadan ‘sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri’ gerekçesiyle hakkında iyi hal indirimi yaptığını duyurdu.

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