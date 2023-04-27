Ali Erbaş: Yaz Kuran kurslarında milyonlarca yavrumuza iman tohumları ekiliyor

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Ali Erbaş, il müftüleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Erbaş, geride kalan eğitim- döneminin muhasebesinin yapılacağını ve yaklaşan yaz Kuran kurslarının verimliliğinin artırılması konularını ele alacaklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ürettiği sahih dini bilgi ve icra ettiği nitelikli, kuşatıcı hizmetleriyle insanların manevi hayatına rehberlik ettiğine dikkat çeken Erbaş, "İslam'ın; iman, ibadet, bilgi ve güzel ahlak merkezli değerlerini bireysel ve toplumsal hayata taşıma noktasında Kuran kurslarımızın özel bir yeri vardır. İnsanımızı sahih dini bilgiyle buluşturmak amacıyla ülkemizin her köşesinde hizmet veren Kuran kurslarımız, milletimizin ve nesillerimizin inanca, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında çok büyük bir imkandır" diye konuştu.

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'ÇOCUKLARIMIZ DAHA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR'

Erbaş, çocukların ve gençlerin Kuran ve sünnetle buluşması, dinin temel değerleriyle tanışması hususunda yaz Kuran kurslarını önemsediklerini belirtti. Kuran kurslarının genç nesillerin cami, cemaat, ibadet, Kuran ve sünnet ile ilişki kurmasında önemli roller üstlendiğini dile getiren Erbaş, "Kuran kurslarımızın ve camilerimizin manevi atmosferinden hakkıyla istifade eden çocuklarımız, buradan aldıkları güç ve motivasyonla geleceğe daha emin adımlarla yürüyor. Dolayısıyla yaz Kuran kurslarımızı, milyonlarca yavrumuzun kalbine iman, hakikat ve merhamet tohumlarının ekildiği müstesna mekanlar olarak görüyor ve buralara böyle bir ehemmiyet atfediyoruz" dedi. (DHA)